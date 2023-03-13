Экоактивисты приклеили себя к стенам офиса правящей партии Польши

Активисты движения «Климатическая солидарность» приклеили себя к стенам офиса правящей партии Польши «Право и справедливость» («ПиС»). Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает польский портал Onet.

По данным портала, в акции приняли участие 10 человек.

«Активисты вошли в здание офиса на улице Новогродской в Варшаве, где приклеили себя к стенам и приковали к радиатору отопления. Они требуют встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким, который до сих пор не ответил на адресованное ему открытое письмо», — говорится в публикации.

Как уточняет издание, обращение польскому премьеру было направлено 23 февраля. В нем активисты потребовали изменений в польской энергетической политике. В частности, они предлагают создать в каждом регионе общественный совет, который получит право частичного управления энергетическими компаниями с государственным участием. Таким образом, по их мнению, удастся добиться «гражданского надзора и свободы действий в постановке целей энергетических компаний».

К штаб-квартире ПиС прибыли наряды полиции, правоохранители вывели активистов с территории. Однако они заявили о новой готовящейся акции протеста, которая намечена на 18 марта.

В последнее время экоактивисты всё чаще пытаются привлечь внимание общественности радикальными действиями. Так, 21 февраля 2023 года представители движения Letzte Generation («Последнее поколение») спилили дерево перед федеральным ведомством канцлера Германии Олафа Шольца.

Ранее, 16 февраля, несколько активистов приклеили себя к красной дорожке 73-го Берлинского международного кинофестиваля. Таким образом они заявили, что власти и общество ФРГ должны принять дополнительные меры для борьбы с климатическими изменениями.