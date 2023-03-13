Лифт обрушился на молодого рабочего в ремонтируемом доме в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело после того, как лифтовая кабина упала на 22-летнего рабочего. Он скончался на месте происшествия от полученных повреждений.

Статья — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Инцидент произошел 12 марта, когда в одном из домов на улице Невской меняли лифтовое оборудование. Кабина упала на находящегося в шахте рабочего.

Следователи проводят следственные действия, чтобы установить обстоятельства происшествия, сообщает НИА «Самара» со ссылкой на СУ СКР по региону.

Ранее, 14 января, сообщалось, что специалистам удалось установить причину обрушения лифта в московском «Президент-отеле», в котором погибли двое рабочих. В отеле шли работы по замене кабины лифта. Произошел обрыв троса, и лифт с рабочими рухнул с седьмого этажа. От полученных травм мужчины скончались на месте.