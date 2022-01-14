Прямой эфир
Мир
В Алма-Ате задержали более 2 тыс. участников незаконных акций
Экономика
В Германии назвали отключение РФ от SWIFT ударом по Западу
Спорт
Лучшие результаты на ЧЕ по фигурному катанию показали спортсменки из России
Мир
Минобороны Украины опубликовало видео тренировок с американскими ПТРК Javelin
Экономика
Экс-сенатор США объяснил отказ от проекта санкций против СП-2 в сенате США
Мир
Итальянский вирусолог допустил доминирующее положение «Омикрона» в Европе
Мир
В Сирии вырос интерес к изучению русского языка
Экономика
Минюст предложил запретить вывод денег за рубеж по исполнительным листам
Мир
Губернатор Калифорнии отказался выпустить по УДО убийцу сенатора Кеннеди
Общество
Гинцбург рассказал о легко перенесенном «Омикроне» благодаря «Спутнику V»

Причина обрушения лифта с рабочими в «Президент-отеле» в Москве установлена

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причину обрушения лифта в московском «Президент-отеле», в котором погибли двое рабочих, установили. Об этом стало известно в пятницу, 14 января.

По нашей информации, в четверг вечером в отеле шли работы по замене кабины лифта. Произошел обрыв троса и лифт с рабочими рухнул с седьмого этажа. От полученных травм мужчины скончались на месте.

Инцидент произошел 13 января. По данным «Известий», погибшими являются двое рабочих — 32-летний Хаик Хазарян и 31-летний Артак Безоян. Оба — граждане Армении.

В тот же день старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что после гибели рабочих из-за упавшего лифта возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022