Причина обрушения лифта с рабочими в «Президент-отеле» в Москве установлена

Причину обрушения лифта в московском «Президент-отеле», в котором погибли двое рабочих, установили. Об этом стало известно в пятницу, 14 января.

По нашей информации, в четверг вечером в отеле шли работы по замене кабины лифта. Произошел обрыв троса и лифт с рабочими рухнул с седьмого этажа. От полученных травм мужчины скончались на месте.

Инцидент произошел 13 января. По данным «Известий», погибшими являются двое рабочих — 32-летний Хаик Хазарян и 31-летний Артак Безоян. Оба — граждане Армении.

В тот же день старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что после гибели рабочих из-за упавшего лифта возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.