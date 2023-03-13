S7 Airlines возобновит рейсы в Китай из Новосибирска и Иркутска с 27 мая

Авиакомпания S7 Airlines возобновит прямые регулярные рейсы в Китай — из Иркутска в Пекин и из Новосибирска в Урумчи. Первые рейсы по этим направлениям отправятся 27 мая, сообщили «Известиям» в пресс-службе перевозчика 13 марта.

Там уточнили, что полеты из Иркутска в Пекин будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и субботам. Время в пути составит 3–3,5 часа.

Рейсы между Новосибирском и Урумчи будут выполняться один раз в неделю, отправляться самолет из российского города будет по субботам. Время в пути — около 2,5 часа.

Полеты будут осуществляться на лайнерах Boeing 737–800, в салоне которых могут разместиться 168 пассажиров в экономическом классе и восемь — в бизнес-классе.

Ранее, 6 марта, сообщалось, что «Аэрофлот» с 6 апреля возобновит прямые рейсы из Москвы в Даламан (Турция). Сначала самолеты будут летать на курорт два раза в неделю. С 27 апреля рейсы станут ежедневными.

В начале января этого года в Российском союзе туриндустрии рассказали, что самыми популярными безвизовыми направлениями у российских туристов остаются Турция, Египет и Таиланд.