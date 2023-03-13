Путин отметил работу жителей Чечни в зоне спецоперации

В ходе рабочей встречи 13 марта с президентом РФ Владимиром Путиным глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о службе чеченских бойцов в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

По словам Кадырова, бойцы Чеченской Республики успешно несут службу в зоне СВО и нацелены действовать до победного конца. Он также добавил, что жители региона полностью поддерживают проведение спецоперации по защите Донбасса и считают необходимым достижение ее целей и задач.

«Вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО. Передавайте им самые наилучшие слова», — ответил Путин.

Глава Чечни также поблагодарил президента за поддержку и содействие в решении ряда вопросов.

На встрече Кадыров также доложил главе государства об успехах региона в 2022 году, отметив, что республика заняла ведущие позиции в различных сферах. По его словам, Чечня заняла первое место по числу успешно реализуемых госпрограмм.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных.