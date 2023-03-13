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Единый центр поддержки участников СВО и их семей обработал 3,5 тыс. обращений

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Единый центр поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей обработал 3,5 тыс. обращений за первые недели после открытия. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 13 марта.

«Центр принимает обращения не только мобилизованных и их близких, но и добровольцев, контрактников, специалистов гражданских специальностей и волонтеров, оказывающих помощь в зоне СВО», — цитирует градоначальника агентство городских новостей «Москва».

По словам Собянина, в центре большое внимание уделяется оказанию психологической помощи детям и взрослым, пишет РИАМО. Также люди приходят за юридическими консультациями и получением услуг городских сервисов.

Он подчеркнул, что специалисты центра рассматривают каждое обращение индивидуально. Многие удается выполнить в тот же день. Если же на решение нужно больше времени, персональные координаторы остаются на связи с участниками СВО и их родственниками.

В центр могут обратиться как мобилизованные москвичи или их близкие, так и добровольцы, волонтеры, которые оказывают помощь в зоне проведения СВО, передает НСН.

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27 февраля Сергей Собянин и зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова открыли Единый центр поддержки участников спецоперации и их семей, пишет «Москва 24».

Ранее, 21 февраля, президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному посланию, предложил создать специальный государственный фонд помощи семьям участников спецоперации по защите Донбасса и погибших.

В его задачи входит оказание адресной помощи, предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решение вопросов санаторно-курортного лечения и реабилитации. Также фонд должен будет помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, получении новой профессии.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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