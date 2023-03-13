Стало известно о намеренном отчислении студентов на Украине для призыва в армию

Ректоры четырех украинских вузов получили негласную команду срочно отчислять студентов с плохой успеваемостью для их призыва в армию. Об этом 13 марта сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Мне сообщили четыре ректора на подконтрольной режиму [президента Украины Владимира] Зеленского территории, что им дана негласная команда в срочном порядке отчислять студентов, которые учатся ниже среднего, чтобы их можно было бы призвать», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

По словам Рогова, отчислением неуспевающих студентов Киев намерен решить проблему с живой силой. Он напомнил, что украинское военное командование заявляло, что может призвать на службу и граждан с отсрочками по состоянию здоровью.

«Теперь они будут призываться формально не на передовую, но всё «по решению командира», — добавил он.

Ранее, 11 марта, беженка с Украины Лилия Лукьянчук, проживающая в США рассказала, что боится возвращаться в родную страну, потому что ее 17-летнего сына могут отправить на передовую. Женщина с мужем и четырьмя детьми живет во Флориде, однако 16 апреля истекает срок действия их разрешения на нахождение в стране.

1 марта сообщалось, что сотрудников территориальных центров комплектования и соцподдержки Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей отправили на фронт по приказу минобороны Украины из-за срыва плана по мобилизации.

28 февраля советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что в Киеве не исключают возможности мобилизации еще большего числа человек.

Военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине 7 февраля продлили еще на 90 дней.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.