Стали известны регионы с наибольшим парком электромобилей

Москва стала лидером среди регионов России по количеству зарегистрированных электромобилей. Об этом 13 марта сообщило агентство «Автостат».

В столице числятся 3,4 тыс. электромобилей. Вдвое меньше находится в Приморском крае (1,7 тыс.), за ним следует Иркутская область (1,64 тыс.). В пятерку лидеров входят также Краснодарский край (1,37 тыс.) и Московская область (1,19 тыс.).

Далее в рейтинге расположились Санкт-Петербург (0,99 тыс.), Хабаровский край (0,88 тыс.), Новосибирская область (0,7 тыс.), Красноярский край (0,48 тыс.) и Свердловская область (0,44 тыс.).

Всего в стране зарегистрированы 20,66 тыс. электромобилей. На десять первых субъектов приходится 62% от общего парка.

10 марта стало известно, что Evolute стал лидером по продажам электромобилей в России в феврале 2023 года. На регистрационный учет встало 143 электрокара, что на 131% больше январского показателя. Всего за первые два месяца этого года было продано 205 электромобилей данного бренда.

В январе сообщалось, что в 2022 году средняя цена новых электромобилей в России снизилась с 9,8 млн до 5 млн рублей.