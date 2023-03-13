Игра без правил

Подрыв трубопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», которые соединяли по дну Балтийского моря Россию и Германию и считались наиболее ярким символом экономического сотрудничества РФ и Европы, стал одной из наиболее масштабных диверсий за последние десятилетия. В какой-то момент внимание международной общественности к этой теме поутихло, однако в начале марта в ведущих западных СМИ появилась новая информация о возможных организаторах подрыва. Так, газета The New York Times, ссылаясь на данные спецслужб США, написала, что за этим стоит некая «проукраинская группировка», которая, однако, не связана с официальным Киевом.

Информационные круги от этой сенсационной новости широкими волнами разошлись по западным СМИ. Немецкая еженедельная газета Die Zeit дополнительно сообщила, что бомбу на место подрыва могли доставить на арендованной 15-метровой парусной яхте с портом приписки в Бреге на севере Германии, а в самой диверсии принимали участие шесть человек. Владимир Зеленский заявил, что «украинцы точно этого не делали», и предположил: подобные публикации в западных медиа заказывают силы, заинтересованные в сокращении поддержки Западом Киева.

При этом журналисты The New York Times заявляют: они не нашли доказательств того, что Россия причастна к подрыву собственных трубопроводов. Впрочем, большей части критически мыслящей аудитории разных стран это могло быть понятно и ранее. Вследствие диверсии российский «Газпром» одномоментно лишился трети своих экспортных мощностей для поставок газа в дальнее зарубежье и попал в сложное финансовое положение. Снизились возможности экономического влияния России на Германию и Европу в целом. Вывод из строя веток прямого трубопровода из РФ в Западную Европу вновь поставил Москву в зависимость от стран — газовых транзитеров: Украины, Польши и частично Турции. А ведь именно от нее Москва стремилась избавиться в последние десятилетия, прокладывая трубопроводы в Германию по дну Балтийского моря. Версия о том, что Россия сама подорвала ветки «Северного потока», больше напоминает историю о выстреле себе в ногу.

Впрочем, сообщения о малой группе диверсантов, незаметно подплывших на прогулочной яхте к стратегическому объекту и уничтоживших находившийся на глубине 80 м трубопровод с толщиной металлических стенок 3–4 см, к тому же покрытых бетонным каркасом, выглядит довольно-таки спорно.

Как стало известно из результатов обследования места диверсии специалистами «Газпрома» в октябре 2022 года, на месте происшествия они обнаружили две воронки от взрывов. При этом от трубопровода оторвало и отбросило на 40 м кусок трубы длиной 40 м, который сильно изогнулся. Сама площадь разрыва составила 250 м. Вряд ли столь масштабные последствия могли быть результатом усилий небольшой группы диверсантов, воспользовавшихся легким судном и набором технологического оборудования и взрывчатки, которые они могли на этом судне разместить.

Кроме того, с трудом верится, что диверсанты могли остаться незамеченными как для сил НАТО, так и для российских военных, которые усиленно мониторят акваторию моря. Техническая сложность диверсии, ее скрытность и результативность говорят, скорее, в пользу того, что она могла осуществляться при прямой или косвенной поддержке какого-либо технологически развитого государства (или даже группы государств), которое имеет хорошо подготовленных специалистов и в силу каких-то причин было заинтересовано в проведении подобного подрыва.

Примечательно, что версия о «проукраинской диверсионной группе» появилась в западной прессе спустя всего лишь несколько недель после того, как известный журналист-расследователь из США и обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал собственный материал о предполагаемых организаторах подрыва веток «Северного потока». Это может навести на мысль о том, что версия о «проукраинской группе» могла возникнуть и была «вброшена в массы» для того, чтобы нивелировать медийный эффект от расследования Херша, которое носит весьма последовательный и аргументированный характер. Не получив широкой огласки в США, расследование американского журналиста вызвало медийный резонанс в Европе, России, Китае и многих других странах, что несомненно задело политическое реноме Вашингтона и его европейских партнеров.

В своем материале Херш возложил ответственность за диверсию на власти США и Норвегии, которые, по его утверждению, заминировали «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в июне 2022 года во время учений НАТО в Балтийском море BALTOPS 22. Спустя несколько недель, 26 сентября, разведывательный самолет ВМФ Норвегии сбросил в море гидроакустический буй, сигнал которого привел в действие мощную взрывчатку С-4, и три из четырех веток «Северного потока – 1» и «Северного потока – » оказались выведены из строя.

Вне зависимости от причастности или непричастности Вашингтона к подрыву уже сейчас очевидно, что США стали одними из главных бенефициаров радикального сокращения энергетических связей Европы с Россией. Во-первых, ЕС столкнулся с угрозой дефицита природного газа и существенно нарастил поставки из США сжиженного, что принесло американскому энергетическому бизнесу и экономике Штатов солидную дополнительную прибыль.

Во-вторых, из-за дефицита и дороговизны энергоресурсов многие европейские компании сегодня частично переносят свое производство в США. Кроме того, дорогая энергия делает европейскую продукцию менее конкурентоспособной, а ведь в ключевых технологических нишах именно продукция из ЕС была основным соперником американской продукции. Подрыв веток «Северного потока» также привел к серьезному сокращению возможностей влияния России на Германию как на своего ключевого европейского партнера и на Европу в целом, что на руку Вашингтону. Имевшая место диверсия усиливает неопределенность и опасения европейских элит, что похожее может повториться в будущем. Подобная фрустрация еще сильнее снижает мотивацию европейских и политических кругов к налаживанию взаимодействия с Россией.

Беспокойство также вызывает нежелание США и их европейских партнеров — в первую очередь Германии, Дании и Швеции — проводить международное расследование произошедшей диверсии. Решение стран Запада не делиться информацией с российскими властями можно понять и даже принять: слишком высок сегодня градус геополитической напряженности. Однако доступа к результатам расследования диверсии нет не только у внешних партнеров западных государств, но и у общественности самих европейских стран. При этом вопрос о том, что именно и зачем хотят скрыть руководители ФРГ и других европейских стран, пока остается открытым.

Сейчас можно говорить о том, что руководство США определенно достигло своих тактических целей, после того как трубопроводу «Северный поток» был нанесен (руками американцев или кого-то еще) очень серьезный урон. Однако если вдруг выяснится, что за диверсией на «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2» действительно стояло руководство Штатов, то политические издержки подобного разоблачения могут перевесить для Вашингтона полученные выгоды.

Во-первых, это породит брожение внутри Европы, которое будет тем сильнее, чем глубже будет рецессия в европейских странах. Во-вторых, государства глобального Востока и Юга, которые и сегодня довольно отстраненно относятся к «европейскому» конфликту вокруг Украины, еще в меньшей степени будут склонны считать Штаты стабилизирующей силой мирового развития и на этом фоне, вероятно, возрастет международный авторитет Китая.

В конце концов, в мире есть немало других трубопроводов и иных инфраструктурных объектов. Государственные и частные владельцы этих объектов, вложившие в них свои деньги, вряд ли бы хотели, чтобы созданные на их инвестиции проекты были выведены из строя или уничтожены тем или иным способом в угоду политической конъюнктуре в интересах «сильных мира сего». В этом, пожалуй, сегодня проявляется запрос многих государств и негосударственных финансово-экономических структур на стабильность и предсказуемость в международных отношениях.

Автор — директор Центра общественной дипломатии и анализа мировой политики, кандидат исторических наук

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