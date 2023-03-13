Три человека пытались провезти килограмм кокаина на такси в Москве

В Москве сотрудники полиции остановили машину такси, на которой трое граждан пытались перевезти 1 кг кокаина. Как сообщил «Известиям» в понедельник, 13 марта, источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в субботу.

При обыске в машине были найдены и изъяты два инсулиновых шприца, стеклянная колба с ватой внутри, стеклянная трубка для курения и килограммовый сверток с белым порошком. Экспертиза подтвердила, что в нем находился кокаин.

Двое из правонарушителей задержаны. Ранее они были судимы за убийство, а один из них также был осужден по статье о сбыте наркотиков. На данный момент в их отношении возбуждено уголовное дело по статье о хранении и сбыте запрещенных веществ.

3 марта в Москве у доставщика еды в ходе обыска изъяли 5 кг героина. Молодой человек перевозил его в своем рюкзаке в свободное от работы время. Подозреваемый был задержан, а по факту происшедшего возбудили уголовное дело.