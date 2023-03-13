Дзюба рассказал об отношении к невызову в сборную России

Футболист Артем Дзюба заявил, что спокойно отнесся к тому, что его не вызвали в сборную России. Об этом он рассказал 13 марта «Матч ТВ».

«Я очень спокойно к этому отнесся. Не мне это решать. Формулировки только странные, мол, старше 30, а там три человека по 35. Говорят, с пляжа не вызывают, а люди по одной игре минут 20 играют, и их вызывают. Странно, конечно, но я спокойно к этому отношусь. Точно не обиделся», — рассказал нападающий «Локомотива».

Он также отметил, что функционально чувствует себя всё лучше и лучше.

Ранее, 6 марта, тренерский штаб сборной России опубликовал расширенный состав на мартовский сбор. В список вошел 41 спортсмен. Главный тренер Валерий Карпин заявил, что окончательный состав объявят 16 марта. Сбор начнется 19-го числа.

Как стало известно газете «Спорт-Экспресс», тренерский штаб сборной России не рассматривает 34-летнего Дзюбу в качестве кандидата в национальную команду из-за возраста футболиста.

Дзюба вместе с Александром Кержаковым делит звание лучшего бомбардира в истории национальной команды.