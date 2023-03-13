Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС продлил санкции против России на полгода из-за конфликта на Украине
Политика
В Госдуму внесли поправки в законы о гостайне и выезде из России
Политика
Вершинин заявил о согласии РФ на второй тур черноморской зерновой инициативы
Мир
Шойгу назвал отношения России и КНР опорой глобальной стабильности в мире
Общество
Прокуратура Москвы проверит ведение бурильных работ над тоннелем БКЛ
Спорт
МОК призвал Британию уважать автономию спорта в вопросе допуска России
Авто
Минтранс сообщил о завершении интеграции системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
Общество
Воробьев сообщил о круглосуточной работе дорожных служб в Подмосковье
Общество
Инфекционист исключила возможность вспышки лихорадки денге в России
Происшествия
Рабочий погиб после падения в шахту лифта в Москве
Общество
В Москве начался розыск создателя Telegram-канала «Теракт в Москва-Сити»
Авто
Водителей предупредили о риске ДТП из-за потепления
Сюжет:

Российский спутник-ретранслятор «Луч-5Х» выведен на орбиту

«Роскосмос»: российский спутник-ретранслятор «Луч-5Х» успешно выведен на орбиту
0
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спутник-ретранслятор «Луч-5Х» благополучно выведен на орбиту, сообщает госкорпорация «Роскосмос» в понедельник, 13 марта.

«Аппарат запущен с Байконура в 02:13 мск ракетой «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М». Средства выведения отработали штатно», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

«Луч-5X» поможет отработать перспективные технологии ретрансляции и связи, добавили в «Роскосмосе».

Сбросить лишнее: «Роскосмос» намерен сократить финансирование МКС
Какими программами могут пожертвовать ради экономии средств

Ранее в этот день ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом «Луч-5Х» стартовала с космодрома Байконур. Ракета отработала штатно.

В 2023 году это четвертый пуск российских ракет-носителей. Для «Протона-М» полет стал 115-м, для «Бриза-М» — 107-м в истории.

9 февраля «Роскосмос» уведомил о выполнении 100 безаварийных пусков космических ракет подряд впервые в истории современной России. Как добавили в госкорпорации, 82 пуска пришлось на ракеты семейства «Союз», 11 пусков — на «Протон-М», четыре — на «Ангару» и три запуска — на ракеты-носители «Рокот».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023