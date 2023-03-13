Российский спутник-ретранслятор «Луч-5Х» выведен на орбиту

Спутник-ретранслятор «Луч-5Х» благополучно выведен на орбиту, сообщает госкорпорация «Роскосмос» в понедельник, 13 марта.

«Аппарат запущен с Байконура в 02:13 мск ракетой «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М». Средства выведения отработали штатно», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

«Луч-5X» поможет отработать перспективные технологии ретрансляции и связи, добавили в «Роскосмосе».

Ранее в этот день ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом «Луч-5Х» стартовала с космодрома Байконур. Ракета отработала штатно.

В 2023 году это четвертый пуск российских ракет-носителей. Для «Протона-М» полет стал 115-м, для «Бриза-М» — 107-м в истории.

9 февраля «Роскосмос» уведомил о выполнении 100 безаварийных пусков космических ракет подряд впервые в истории современной России. Как добавили в госкорпорации, 82 пуска пришлось на ракеты семейства «Союз», 11 пусков — на «Протон-М», четыре — на «Ангару» и три запуска — на ракеты-носители «Рокот».