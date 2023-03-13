Ракета-носитель «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом «Луч-5Х» стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в понедельник, 13 марта.

Ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и выводит спутник на заданную орбиту, говорится в Telegram-канале.

В 2023 году это четвертый пуск российских ракет-носителей. Для «Протона-М» полет стал 115-м, для «Бриза-М» — 107-м в истории.

Ранее, 9 февраля, «Роскосмос» сообщил, что корпорация впервые в истории современной России выполнил 100 безаварийных пусков космических ракет подряд.

В «Роскосмосе» также уточнили, что 82 пуска пришлось на ракеты семейства «Союз», 11 пусков — на «Протон-М», четыре — на «Ангару» и три запуска — на ракеты-носители «Рокот».

19 февраля грузовой корабль «Прогресс МС-21» завершил космический полет. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.