Реклама
Прямой эфир
Общество
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Мир
Захарова предрекла проблемы из-за попыток США спасти свою банковскую систему
Общество
Гладков сообщил о сбитых системой ПВО над Белгородской областью четырех ракетах
Мир
Саакашвили заявил о критической потере веса и болях в костях
Общество
Более 6,4 млн рублей выплатят пострадавшим от взрыва газа в доме в Чите
Общество
В Подмосковье пожарные ликвидировали открытое горение на складе
Культура
Фильм «Аватар: Путь воды» получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты
Мир
В Китае назвали оборонный бюджет США сигналом к мировой войне
Мир
Запущенные КНДР крылатые ракеты преодолели 1,5 тыс. км
Армия
В ЛНР заявили о нехватке ГСМ у украинских военных на кременском направлении
Мир
Проект реставрации Триумфальной арки в Пальмире презентуют в апреле
Происшествия
Таксист ограбил директора балета «Тодес» в Москве
Сюжет:

Ракета-носитель «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба ГК «Роскосмос»
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом «Луч-5Х» стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в понедельник, 13 марта.

Ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и выводит спутник на заданную орбиту, говорится в Telegram-канале.

В 2023 году это четвертый пуск российских ракет-носителей. Для «Протона-М» полет стал 115-м, для «Бриза-М» — 107-м в истории.

Орбитальная дистанция: «Союз МС-24» могут запустить на МКС на три месяца раньше плана
Как возможный перенос старта связан с расследованием нештатных ситуаций на других кораблях «Роскосмоса»

Ранее, 9 февраля, «Роскосмос» сообщил, что корпорация впервые в истории современной России выполнил 100 безаварийных пусков космических ракет подряд.

В «Роскосмосе» также уточнили, что 82 пуска пришлось на ракеты семейства «Союз», 11 пусков — на «Протон-М», четыре — на «Ангару» и три запуска — на ракеты-носители «Рокот».

19 февраля грузовой корабль «Прогресс МС-21» завершил космический полет. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023