Четыре человека пострадали в ДТП с грузовой машиной на Ставрополье

Четыре человека получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с грузовой «Газелью» в Ставропольском крае. По факту аварии проводится проверка.

ДТП произошло на дороге Курская – Горнозаводское. По данным ГИБДД, водитель «Газели» не предоставил преимущество автомобилю «ВАЗ», который ехал во встречном направлении. Об этом пишет NewsTracker. 55-летний водитель легковушки, а также трое его пассажиров получили травмы.

Установлено, что 23-летний водитель «Газели» за последнее время пять раз привлекался к ответственности за превышение скорости.

В Саратовской области 12 марта грузовик с прицепом спровоцировал массовое ДТП с участием 15 автомобилей. Мужчина в условиях плохой видимости допустил занос автоприцепа. Восемь человек доставлены в больницы.