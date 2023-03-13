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«Питтсбург» обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Charles LeClaire
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«Питтсбург» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:2 в овертайме. Встреча проходила на льду победителей, сообщает «Спорт-Экспресс» в понедельник, 13 марта.

У «Рейнджерс» голами отличились Барклай Гудроу и Крис Крайдер. В команде Питтсбурга забитые шайбы на счету Рикарда Ракелля, Джейона Закера и Криса Летанга, при этом Евгений Малкин отметился двумя ассистами.

«После этого матча «Питтсбург» с 78 очками занимает седьмое место в Восточной конференции. «Рейнджерс» с 84 очками — на шестой строчке», — пишет издание.

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10 марта стало известно, что нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин установил клубный рекорд по количеству штрафных минут. За всю свою карьеру Малкин получил 1050 минут штрафа в 1045 матчах лиги. Предыдущим рекордсменом был американский форвард Кевин Стивенс, который суммарно получил 1048 штрафных минут.

Ранее, 19 февраля, Малкин занял чистое 50-е место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. Он обошел Дино Сиссарелли, записав на свой счет 1202-е очко (466 голов и 737 передач), и занял чистое 50-е место в рейтинге лучших бомбардиров лиги. Всего российский форвард провел 1036 матчей в карьере в НХЛ.

Малкин начал играть за «Питтсбург Пингвинз» в 2006 году. С этого момента он трижды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2006, 2010 и 2014 годах. В этом сезоне он принял участие уже в 64 матчах, в которых набрал 67 очков.

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