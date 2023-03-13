Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские военные уничтожили две украинские гаубицы в Херсонской области
Мир
КС Узбекистана одобрил проведение референдума по новой Конституции 30 апреля
Общество
Вильфанд спрогнозировал значительное потепление в России с 15 марта
Общество
Дело о госизмене возбудили на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Мир
Захарова предрекла проблемы из-за попыток США спасти свою банковскую систему
Общество
Гладков сообщил о сбитых системой ПВО над Белгородской областью четырех ракетах
Мир
Саакашвили заявил о критической потере веса и болях в костях
Общество
Более 6,4 млн рублей выплатят пострадавшим от взрыва газа в доме в Чите
Мир
Запущенные КНДР крылатые ракеты преодолели 1,5 тыс. км
Мир
Проект реставрации Триумфальной арки в Пальмире презентуют в апреле
Мир
Нобелевский лауреат Кэндзабуро Оэ умер на 89-м году жизни в Японии
Происшествия
Таксист ограбил директора балета «Тодес» в Москве

Пушилин заявил о намерении привлечь в ДНР инвестиции из Белоруссии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Донецкой Народной Республике (ДНР) вырабатывают варианты для привлечения инвестиций, в том числе из Белоруссии. Об этом в воскресенье, 12 марта, заявил исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин.

«Свободная экономическая зона, которая предусматривает ряд преференций и льгот в плане налогообложения, — это всё предусматривается. Мы смотрим, какие еще варианты для инвестиций, для бизнеса, чтобы он сюда приходил, можно предложить с нашей стороны», — сказал Пушилин в интервью каналу «Беларусь 1».

По его словам, сейчас в ДНР акцент сделан на развитие строительства, машиностроения и сельского хозяйства. В республике есть возможности для реализации больших инвестпроектов, в том числе и для крупных компаний.

Не дождались коллапса: в России выросли инвестиции в реальный сектор
Западные экономисты констатировали рост

6 октября кандидат экономических наук Михаил Беляев отметил, что вхождение в состав России новых регионов повлечет за собой появление особых инвестиционных проектов.

Работы по восстановлению инфраструктуры ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей потребуют ощутимых вложений, но в перспективе затраты обернутся прибылью.

Благодаря инвестированию в новые регионы позиции рубля могут укрепиться, и национальная валюта еще больше стабилизируется. Кроме того, по словам Беляева, увеличение территории страны приведет к расширению рублевой зоны.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023