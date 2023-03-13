Пушилин заявил о намерении привлечь в ДНР инвестиции из Белоруссии

В Донецкой Народной Республике (ДНР) вырабатывают варианты для привлечения инвестиций, в том числе из Белоруссии. Об этом в воскресенье, 12 марта, заявил исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин.

«Свободная экономическая зона, которая предусматривает ряд преференций и льгот в плане налогообложения, — это всё предусматривается. Мы смотрим, какие еще варианты для инвестиций, для бизнеса, чтобы он сюда приходил, можно предложить с нашей стороны», — сказал Пушилин в интервью каналу «Беларусь 1».

По его словам, сейчас в ДНР акцент сделан на развитие строительства, машиностроения и сельского хозяйства. В республике есть возможности для реализации больших инвестпроектов, в том числе и для крупных компаний.

6 октября кандидат экономических наук Михаил Беляев отметил, что вхождение в состав России новых регионов повлечет за собой появление особых инвестиционных проектов.

Работы по восстановлению инфраструктуры ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей потребуют ощутимых вложений, но в перспективе затраты обернутся прибылью.

Благодаря инвестированию в новые регионы позиции рубля могут укрепиться, и национальная валюта еще больше стабилизируется. Кроме того, по словам Беляева, увеличение территории страны приведет к расширению рублевой зоны.