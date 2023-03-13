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«Торпедо» обыграло «Динамо» и прошло во второй этап плей-офф КХЛ

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Хоккейный клуб «Торпедо» в гостях победил московское «Динамо» и прошел в полуфинал Западной конференции Кубка Гагарина. Об этом стало известно в воскресенье, 12 марта.

Первую шайбу забросил в середине второго периода Денис Ян. Спустя 70 секунд хоккеист «Динамо» Эрик О'Делл сравнял счет. Победу нижегородскому клубу принесла еще одна шайба от Дениса Яна в овертайме, сообщает «Спорт-Экспресс».

Победа позволила «Торпедо» со счетом 4:2 в серии пройти во второй этап плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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11 марта владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» впервые в своей истории пробился в 1/4 финала Кубка Гагарина, победив в серии первого раунда плей-офф КХЛ уфимский «Салават Юлаев».

Матч завершился со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:1) в пользу хозяев.

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