Вдова Сергея Михалкова рассказала про танк поэта

13 марта исполняется 110 лет со дня рождения поэта Сергея Владимировича Михалкова. Вдова поэта Юлия Субботина в интервью «Известиям» рассказала о том, на что он потратил Сталинскую премию.

«В начале 1942 года группа деятелей искусств была награждена Сталинскими премиями, — вспоминает Юлия Субботина. — И они решили передать свои денежные премии на приобретение тяжелого танка «КВ-1». Это были поэт Виктор Гусев, Самуил Маршак, Сергей Михалков и художники Кукрыниксы. Танк назвали «Беспощадный».

Сергей Михалков с первых дней Великой Отечественной войны, 27 июня 1941 года, по предписанию Главного политуправления, выехал на Южный фронт. Ему было 28 лет. Он отправился в качестве корреспондента армейской газеты 22-й армии. Хотя многие писатели были распределены в центральные издания — «Правду», «Красную звезду». Войну он закончил в звании полковника.

«Пером — оружием своим, что я в руках держу, — всем честным людям трудовым я, как солдат, служу», — писал Михалков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в понедельник, 13 марта, в 10:00

«Надевал пиджак со звездой и шел просить за людей»