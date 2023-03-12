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СМИ узнали о планах ФРГ закупить десять самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000

Bild: власти ФРГ хотят закупить 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000
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Фото: Global Look Press/Thomas Wiegold
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Правительство Германии планирует закупить 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, поскольку немецкая армия испытывает нехватку артиллерии из-за поставок на Украину. Об этом написала газета Bild в воскресенье, 12 марта.

«Около десяти месяцев назад бундесвер поставил на Украину артиллерийские орудия, всего 14 самоходных гаубиц 2000, и теперь войска ФРГ испытывают острую нехватку артиллерии», — сообщают авторы статьи.

Отмечается также, что бюджетный комитет немецкого парламента должен принять соответствующее решение 29 марта.

По данным издания, правительство намерено потратить на закупку гаубиц около €154,7 млн.

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До этого, 3 марта, военный эксперт Илья Крамник в беседе с «Известиями» заявил об истощении запасов вооружения в странах НАТО. По мнению военного эксперта, восполнение запасов оружия у стран НАТО займет несколько лет. Тогда же газета Financial Times написала, что запасы боеприпасов в Германии сильно истощены, а для их восполнения нужно €20 млрд.

Ранее, 28 февраля, Писториус сообщил, что состояние Вооруженных сил (ВС) Германии (бундесвера) в настоящее время не позволит им сдержать оборону в случае нападения потенциального противника. По оценке министра, бундесвер не в состоянии защитить ни союзников по НАТО, ни даже собственных граждан.

В конце января журнал The Economist написал, что бундесвер оказался в наиболее удручающем состоянии, чем когда-либо в истории. Отмечалось, что из-за поддержки Украины военные ведомства Германии едва справляются с обеспечением собственной армии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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