Моральная передержка

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Военный эксперт Владислав Шурыгин — о том, какое значение имеет полет стратегического бомбардировщика США близ Санкт-Петербурга
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На минувшей неделе американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress совершил маневры над Балтийским морем. Это происходило на расстоянии около 200 км от Санкт-Петербурга. Самолет вылетел из Польши, пролетел над Прибалтикой, после чего развернулся в районе острова Готланд и отправился в сторону Испании. Полет проходил в сопровождении истребителей F-16 польских ВВС. Нес ли он военную угрозу, и действительно ли «стратег» ВВС США мог быть опасен для России?

С военной точки зрения такой полет не означает ровным счетом ничего. Военно-стратегическое значение его абсолютно ничтожно. С точки зрения пилотирования над каким-то регионом тоже: если экипажи смогли взлететь с территории США или, допустим, с Гуама и пролететь такие большие расстояния, то понятно, что они подготовлены.

Возможно, это был демонстрационный полет, который был призван напомнить русским, что у американцев есть B-52. Но скорее всего, это отработка внутриевропейской повестки, пропагандистское послание, что Америка с ними.к

Сам по себе B-52, оказавшийся в этом регионе, — абсолютно беззащитная цель. Уже в начале 1980-х было понятно, что время таких бомбардировщиков как ударной силы самой по себе прошло. И они давным-давно перешли в состояние носителей крылатых ракет большой дальности. Это стало основным их оружием. В этом случае им не нужно заходить на территорию Европы. Обычно запуск проводится за полторы, а то и за две с половиной тысячи километров от цели.

По планам нападения на СССР — был такой план под названием «Большое копье» — основная задача этих бомбардировщиков была выйти в район Северного полюса и с этих рубежей запустить большое количество крылатых ракет по территории Советского Союза. Планов залетать на территорию Европы не было совсем, потому что, очевидно, там бы их просто уничтожили. Тем более, учитывая дальности современных средств поражения воздушных целей у России и ее возможности с точки зрения противовоздушной обороны. Поэтому, полагаю, кроме пропаганды здесь не было ровным счетом ничего.

Мог ли американский бомбардировщик представлять какую-то угрозу для России? Только в том случае, если бы он вдруг ни с того ни с сего с момента наибольшего приближения к нам выпустил бы весь свой боезапас крылатых ракет, и все бы они пошли по нашей территории. Но и в этом случае, дальность пуска ракет была бы такой, что мы могли бы начать уверенный их перехват — не говоря уже о том, что это сразу стало бы поводом для войны.

Поэтому какой-либо серьезной угрозы от этого самолета нет. Даже наоборот — для нашей ПВО это была прекрасная тренировка. Мы вспомнили, как выглядят B-52 на экранах индикаторов, поработали с ним. Наши зенитчики и наши летчики, которых, скорее всего, поднимали с боевого дежурства, понаблюдали и потренировались.

Насколько сложную цель представляет собой B-52? Если он оказался в зоне действия нашей ПВО, для нее он не цель, а мечта. Такой огромный сарай, который на экране индикатора выглядит, как большая блямба, еще в 1960-е годы перестал быть сколько-нибудь серьезной целью. Только во Вьетнаме было сбито множество самолетов этого типа.

Боевое применение таких самолетов имеет смысл только, когда они воюют против низкотехнологичных стран или против стран, у которых уничтожены ПВО. Когда американцы в Ираке вынесли всю ПВО, B-52 туда летали и даже кидали свободно падающие бомбы. Но Россия явно не Ирак. Этот бомбардировщик сбивается всем спектром наших сил ПВО кроме переносных ЗРК, потому что его высота такова, что они просто не достают. Он тихоходный, не маневренный, не имеет никакой системы «стелс». В этом смысле он мало чем отличается от любого рейсового лайнера таких же размеров, который идет по маршруту.

Чем руководствовались американцы, выбрав этот самолет для своей демонстрации, сказать сложно. Возможно, выбрали как один из символов холодной войны, всем известный. А вот район Санкт-Петербурга был выбран точно не случайно: основной маршрут у них идет через Северный полюс, потом они разворачиваются и уходят обратно.

Какой политический жест сделали американцы таким полетом? Видимо, они решили дать своим союзникам понять, что вся мощь Америки, выраженная в самолете, сделанном в конце 1950-х годов, по-прежнему с Европой. И для внутриевропейской повестки такой шаг мог бы быть вполне удачным — там очень мало людей, которые способны адекватно оценивать военные стороны. Для всех остальных это был важный информационный повод. На Украине так вообще ликование и счастье: «смотрите, Америка к нам даже свой стратегический бомбардировщик послала на поддержку». Так что цель, скорее всего, достигнута.

Автор — военный эксперт

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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