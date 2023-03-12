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Войска РФ пресекли действия пяти украинских ДРГ в ЛНР и Харьковской области

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Российские войска пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в воскресенье, 12 марта.

Он отметил, что ДРГ были уничтожены на купянском направлении на территориях Луганской Народной Республики (ЛНР) и в Харьковской области.

«В районах населенных пунктов Стельмаховка ЛНР, Синьковка, Лиман Первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что потери противника на данном направлении за сутки составили до 45 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Конашенков рассказал также, что на купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск в течение суток были поражены подразделения ВСУ в районах Масютовки, Двуречной, Першотравневого в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.

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Ранее, 8 марта, в Минобороны сообщили о пресечении деятельности десяти ДРГ ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Уточнялось, что ДРГ были уничтожены в районах населенных пунктов Табаевка, Гряниковка, Ольшана Харьковской области, Артемовка, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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