У Москвы есть три главных преимущества перед Киевом в конфликте на Украине. Об этом написал американский экономист Рикардо Креспо в статье для издания Times of San Diego 11 марта.

По словам Креспо, несмотря на то что Москва «сталкивается с жестким сопротивлением Киева, находящегося под покровительством НАТО и США, щедро поставляющих ей оружие и оказывающих экономическую помощь, Россия сохраняет несколько преимуществ для успешного ведения длительных боевых действий на Украине».

Во-первых, экономист обращает внимание на тот факт, что украинский конфликт ведется на истощение ресурсов, а в этом случае «преимущество имеет сторона с наибольшими резервами живой силы, при этом население России в три раза превышает население Украины».

Еще одним преимуществом российской стороны и слабостью украинской Креспо считает нехватку на Украине промышленных мощностей и полную зависимость ее экономики от Запада и особенно от Соединенных Штатов Америки, передает «Газета.Ru».

«С 2022 года администрация [президента США Джо] Байдена предоставила Украине военную помощь на сумму $46,6 млрд. Эта зависимость оружия и боеприпасов от других стран является фундаментальной слабостью Украины, дающей [президенту РФ Владимиру] Путину еще одно преимущество», — отметил экономист.

И третьей слабостью Киева перед Москвой Креспо называет отсутствие согласия среди лидеров западных стран относительно целей конфликта.

В связи с этим, по словам экономиста, на Западе должны четко определить и озвучить эти цели, иначе Россия может выиграть в этом конфликте, отметил он.

«Западные лидеры должны ставить четкие и достижимые политические и военные цели и сообщать о них, поскольку Украине грозит <…> долгий конфликт, в котором Россия может выиграть», — подытожил Креспо.

В тот же день бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер предрек поражение Украины летом текущего года, так как в ближайшие месяцы у нее кончатся боеприпасы, а Запад ничего не сможет сделать с этой нехваткой, как бы ни пытался.

7 марта экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал президента США Джо Байдена пойти на мирное соглашение с Россией, пока российская армия не заняла Киев и не дошла до границ Польши. Дуглас заметил, что Вашингтон, пытаясь нанести урон России, добился лишь ослабления НАТО, навредил собственной репутации и теперь вынужден признать ошибку и прийти к соглашению с РФ.

Ранее, 1 марта, бывший главный редактор китайского издания Global Times Ху Сицзинь заявил, что конфликт на Украине показал, что Россия обладает военным преимуществом перед США и их союзниками. Он заметил, что западным странам нельзя недооценивать Москву, поскольку ее военно-промышленные возможности значительно выше, чем у большинства стран.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных.