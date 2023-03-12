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Марочко заявил о ротационных мероприятиях ВСУ на купянском направлении

Марочко: киевские силовики проводят ротацию на купянском направлении
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) 12 марта проводят ротацию на купянском направлении, рассказал подполковник Народной милиции Луганской Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на личные источники.

«Отмечаются вывод обескровленных и прибытие новых подразделений в районы населенных пунктов Стельмаховка и Розовка», — цитирует его «РИА Новости».

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С начала марта противник лишился более 80 реактивных систем и гаубиц

Днем ранее Минобороны России сообщило об уничтожении до 50 военных Украины за сутки на купянском направлении. Были ликвидированы подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области и Розовка ЛНР. Кроме того, ВС РФ уничтожили пять боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходную гаубицу «Гвоздика» украинской армии.

По последним данным, в общей сложности с начала проведения спецоперации (СВО) уничтожены 400 самолетов, 218 вертолетов, 3384 беспилотных летательных аппарата, 411 зенитных ракетных комплексов, 8264 танка и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4321 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8857 единиц специальной военной автомобильной техники.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги госпереворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов украинских войск.

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