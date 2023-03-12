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Эксперт Кулаков рассказал о способах сбережения денег

Эксперт Кулаков: вклады в юанях безопасны, курс валюты стабилен
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сбережения лучше хранить в разных валютах, используя для этого несколько банков и различные сроки депозитов, рассказал агентству «Прайм» 12 марта президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков.

Часть сбережений стоит держать в рублях на относительно коротких депозитах — до шести месяцев, уверен источник. Этот срок даст возможность маневрировать при изменении ключевой ставки.

«Доллары США и евро можно хранить, если по роду занятий или по семейным обстоятельствам планируются поездки в Европу», — подчеркнул собеседник агентства.

Как отметил Кулаков, рассчитывать на резкое увеличение стоимости таких валют не надо: в настоящее время для этого нет причин. Кроме того, собеседник рекомендовал осуществлять вклады в юанях, указав на безопасность. Курс юаня стабилен, поэтому рассчитывать на спекулятивные колебания и высокие проценты по вкладу не нужно, добавил эксперт.

Такой привычный способ сбережения, как покупка недвижимости, за 2022 год потерял инвестиционную привлекательность, уверен Кулаков. Если у семьи нет необходимости в приобретении квартиры в среднесрочной перспективе, то делать этого не стоит. Ставки по аренде снизились, цены по-прежнему перегреты, а продать жилье в случае острой потребности в деньгах быстро не выйдет, сказал эксперт.

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21 января директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков для формирования подушки безопасности посоветовал откладывать минимум 10% от ежемесячного дохода. Эксперт пояснил, что ее размер должен быть таким, чтобы семья могла прожить несколько месяцев при потере всех доходов. По словам Исакова, деньги лучше откладывать на депозит или накопительный счет. Кроме того, он посоветовал рассмотреть вариант с облигациями, поскольку в данном случае доходность зачастую опережает банковские вклады.

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