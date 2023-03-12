Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-советник Кучмы предрек катастрофу Украине из-за акций протеста в Европе
Общество
На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка длиной до 3 км
Мир
СМИ узнали о планах ФРГ закупить десять самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000
Мир
Журналист Херш обвинил США в попытках отвлечь внимание от своего расследования о СП
Мир
Число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тыс. человек
Мир
Президент Сирии освободил пострадавших от землетрясения от налогов до конца 2024-го
Мир
Митинг в Молдавии завершился ультиматумом от протестующих
Мир
Bloomberg указал на решение Индии не нарушать антироссийские санкции
Общество
Минтранс потребовал к осени поменять положение опознавательных знаков на самолетах
Мир
В Италии заявили об отсутствии обсуждения Западом отправки войск на Украину
Мир
В результате удара ВСУ по оживленному перекрестку в ЛНР погибли три человека
Общество
Открытие БКЛ в Москве увеличило число станций метро, МЦК и МЦД до 355

Инвестор описал последствия краха SVB для банковской системы США

Инвестор Шостак описал последствия для банковской системы США краха Silicon Valley Bank
0
Фото: REUTERS/Jeffrey Dastin
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банковскую систему США в ближайшее время ждут сотрясения в связи банкротством одного из крупнейших банков в стране — Silicon Valley Bank (SVB), но это не вызовет кризиса всей финансовой системы. Об этом 11 марта заявил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

Как отметил Шостак, чтобы банкротство одного только SVB могло обрушить всю банковскую сеть США, у него не тот масштаб.

«Не тот размер у этого банка — он не дотягивал по депозитам до $250 млрд, он был где-то в районе $210–220 млрд по размеру депозитов. Таким образом, он был 16-м в списке крупнейших банков в США, то есть входил в топ-20, но не являлся самым крупным», — цитирует главу компании «РИА Новости».

Сейчас банкротство Silicon Valley отразилось только на оценках тех банков, которые сравнимы с ним по размеру: их акции в последние дни серьезно упали в цене, как, например, у First Republic Bank, пояснил эксперт.

Наиболее сильно, по мнению Шостака, в данной ситуации пострадают винодельческие компании из Калифорнии, потому что это был основной банк, которым они пользовались. Также он отметил, что банкротство SVB усугубит положение криптосектора, так как Silicon Valley Bank был одним из основных партнеров криптовалюты, стоимость которой сейчас сильно понизилась.

Сезон распродаж: инвесторы избавляются от акций США
Американская экономика в ожидании спада

В этот же день сообщалось, что американский президент Джо Байден обсудил по телефону с губернатором штата Калифорния Гэвином Ньюсомом варианты решения сложившейся ситуации вокруг банкротства банка Силиконовой долины и усилия по исправлению ситуации.

О банкротстве в США банка Silicon Valley стало известно также 11 марта. Сообщалось, что организация разорилась менее чем за двое суток. После того как банк совершил неудачную операцию с ценными бумагами, вкладчики начали резко снимать средства со счетов.

Как прокомментировал «Известиям» хакер и криптотрейдер Петр Левашов, известный и как Peter Severa, проблемы у банка наблюдались довольно долго. По его словам, организация уже несколько месяцев испытывала дефицит баланса, но это долгое время скрывалось.

Также в субботу аналитик по международным рынкам акций «БКС Мир инвестиций» Игорь Герасимов отметил, что наблюдаемые проблемы в американском банковском секторе стали последствием повышения ставок ФРС в США.

При этом он указал, что SVB не является первым в банковском секторе США в текущем году столкнувшимся с крупными проблемами. Ранее трудности, причиной которых явилось повышение ставок, также обнаружились у «криптобанка» Silvergate.

9 марта один из кредиторов Кремниевой долины — SVB Financial Group, материнская компания Silicon Valley Bank, — уведомил об экстренной продаже облигаций на сумму $21 млрд из своего портфеля. Из-за этого банковская отрасль США и мир стартапов погрузились в панику, написало агентство Bloomberg.

Комментируя данную новость, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков в тот же день в беседе с «Известиями» высказал мнение, что крах банка SVB сам по себе не послужит триггером для массового банкротства финансовых учреждений Соединенных Штатов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023