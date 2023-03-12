Инвестор описал последствия краха SVB для банковской системы США

Банковскую систему США в ближайшее время ждут сотрясения в связи банкротством одного из крупнейших банков в стране — Silicon Valley Bank (SVB), но это не вызовет кризиса всей финансовой системы. Об этом 11 марта заявил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

Как отметил Шостак, чтобы банкротство одного только SVB могло обрушить всю банковскую сеть США, у него не тот масштаб.

«Не тот размер у этого банка — он не дотягивал по депозитам до $250 млрд, он был где-то в районе $210–220 млрд по размеру депозитов. Таким образом, он был 16-м в списке крупнейших банков в США, то есть входил в топ-20, но не являлся самым крупным», — цитирует главу компании «РИА Новости».

Сейчас банкротство Silicon Valley отразилось только на оценках тех банков, которые сравнимы с ним по размеру: их акции в последние дни серьезно упали в цене, как, например, у First Republic Bank, пояснил эксперт.

Наиболее сильно, по мнению Шостака, в данной ситуации пострадают винодельческие компании из Калифорнии, потому что это был основной банк, которым они пользовались. Также он отметил, что банкротство SVB усугубит положение криптосектора, так как Silicon Valley Bank был одним из основных партнеров криптовалюты, стоимость которой сейчас сильно понизилась.

В этот же день сообщалось, что американский президент Джо Байден обсудил по телефону с губернатором штата Калифорния Гэвином Ньюсомом варианты решения сложившейся ситуации вокруг банкротства банка Силиконовой долины и усилия по исправлению ситуации.

О банкротстве в США банка Silicon Valley стало известно также 11 марта. Сообщалось, что организация разорилась менее чем за двое суток. После того как банк совершил неудачную операцию с ценными бумагами, вкладчики начали резко снимать средства со счетов.

Как прокомментировал «Известиям» хакер и криптотрейдер Петр Левашов, известный и как Peter Severa, проблемы у банка наблюдались довольно долго. По его словам, организация уже несколько месяцев испытывала дефицит баланса, но это долгое время скрывалось.

Также в субботу аналитик по международным рынкам акций «БКС Мир инвестиций» Игорь Герасимов отметил, что наблюдаемые проблемы в американском банковском секторе стали последствием повышения ставок ФРС в США.

При этом он указал, что SVB не является первым в банковском секторе США в текущем году столкнувшимся с крупными проблемами. Ранее трудности, причиной которых явилось повышение ставок, также обнаружились у «криптобанка» Silvergate.

9 марта один из кредиторов Кремниевой долины — SVB Financial Group, материнская компания Silicon Valley Bank, — уведомил об экстренной продаже облигаций на сумму $21 млрд из своего портфеля. Из-за этого банковская отрасль США и мир стартапов погрузились в панику, написало агентство Bloomberg.

Комментируя данную новость, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков в тот же день в беседе с «Известиями» высказал мнение, что крах банка SVB сам по себе не послужит триггером для массового банкротства финансовых учреждений Соединенных Штатов.