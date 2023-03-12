В Китае избрали министра обороны — им стал Ли Шанфу
Депутаты всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в ходе голосования утвердили в должности министра обороны КНР 65-летнего генерала Ли Шанфу. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщает Xinhua.
В ходе нынешней сессии его включили в обновленный состав высшего государственного военного органа страны — центрального военного совета КНР.
В сентября 2018 года США ввели санкции в отношении Ли Шанфу и управления вооружений Объединенного штаба центрального военного совета КНР, которое он возглавлял. Поводом для этого стало приобретение Китаем 10 истребителей компании «Сухой» (Су-35) и зенитных ракетных систем С-400 в декабре 2017 года. Таким образом, Китай стал первой страной, против которой Вашингтон применил меры за сотрудничество с Россией.
10 марта депутаты всекитайского собрания народных представителей переизбрали председателя КНР. Им в третий раз стал Си Цзиньпин. Он стал первым в истории КНР председателем, избранным на третий срок.
В тот же день должность председателя постоянного комитета ВСНП занял Чжао Лэцзи. Его кандидатуру поддержали все 2952 члена парламента, принимавших участие в голосовании.
Он сменил на этом посту 72-летнего Ли Чжаньшу, который занимал данную должность с марта 2018 года.