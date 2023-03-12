Эксперт напомнила об индексации пенсий с апреля

Индексация социальных пенсий с апреля планируется на 3,3%. Для этого из федерального бюджета выделят 15,57 млрд рублей, сообщила 12 марта доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она уточнила, что повышение выплат не всегда зависит от роста цен, хотя на региональных уровнях есть доплаты до прожиточного минимума региона тем, кто получает социальную пенсию. По словам Ивановой-Швец, социальная пенсия — это фактически помощь и поддержка со стороны государства. В прошлом году соцпенсии проиндексировали планово с апреля — на 8,6%, а внепланово — с 1 июня на 10%.

По состоянию на осень 2022 года, социальную пенсию получали около 3,5 млн человек. Выплаты начисляются гражданам, которые не заработали на страховую пенсию по старости, а также людям с инвалидностью и детям, потерявшим кормильца.

Член Общественной палаты России, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал, что в некоторых случаях переезд может влиять на сумму пенсионной выплаты. По законодательству РФ гражданам, которые жили и работали в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях, полагается надбавка в размере 50 или 30% соответственно.