Москва оказалась на последнем месте по росту цен на вторичку

Эксперты составили рейтинг городов-миллионников с самой низкой динамикой роста средней стоимости квадратного метра вторичного жилья. С исследованием федеральной компании «Этажи» ознакомились «Известия».

«С апреля по сентябрь прошлого года объем предложения на рынке вторичной недвижимости в России вырос на 20–25%, естественно, это сначала привело к замедлению роста цен на готовое жилье, затем средний дисконт при продаже достиг рекордных значений — почти 6%. Собственники весь прошлый год активно конкурировали не только между собой, но и с новостройками, где застройщики стимулировали спрос субсидированными ставками на ипотеку. В итоге, средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России по сравнению с мартом прошлого года выросла всего на 4,2%, а годом ранее рост был на уровне 28,7%», — рассказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

По сравнению с мартом прошлого года самый высокий рост средней стоимости квадратного метра вторичного жилья в Перми (12,1%), Челябинске (10,3%), Красноярске (8,6%), Уфе (8,2%), Краснодаре (8,1%), Новосибирске (7,8%), Омске (7,6%), Екатеринбурге (7%), Нижнем Новгороде (6,9%) и Самаре (4,9%), сообщили в компании.

Санкт-Петербург и Москва среди крупнейших городов России по росту средней стоимости квадратного метра вторичного жилья оказались на последнем месте. В Санкт-Петербурге рост составил всего 1,1%, а в Москве стоимость снизилась на 0,5%, добавили аналитики.

«Сейчас рынок вторичного жилья очень нестабилен в части цены объектов. Последние месяцы прошлого года она стабильно снижалась, а в феврале и марте этого года реальная цена продажи вновь показала рост. Однако сейчас любые изменения условий кредитования на вторичном рынке могут привести к очередной просадке спроса и росту дисконта», — подытожил Зайцев.

2 марта управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка сообщила, что весной первичное жилье в Москве подорожает примерно на 3–5%. Цены на вторичном рынке недвижимости до лета снизятся на 1,5–2%.

Ранее, 19 февраля, сообщалось, что, по информации департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости», стоимость самых дешевых квартир на первичном рынке недвижимости в столице ниже 6 млн рублей.