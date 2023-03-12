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В Израиле не менее 250 тыс. человек вышли на протесты против судебной реформы

Jerusalem Post: в Израиле 250 тыс. человек вышли на протесты против судебной реформы
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Около 500 тыс. человек по всему Израилю вышли на протесты против судебной реформы. Об этом в субботу, 11 марта, пишет издание Times of Israel.

Из них более 250 тыс. человек приняли участие в акции протеста в Тель-Авиве. Протестующие с флагами и транспарантами собрались на площади Хабима в центре города и оттуда пошли в сторону правительственных зданий, где и состоялся большой митинг.

По информации Jerusalem Post, к 21:30 протестующие заблокировали въезды на шоссе Аялон, временно перекрыв движение транспорта. По данным израильской полиции, троих участников акции задержали при расчистке проезжей части.

4 марта сотни тысяч граждан Израиля вышли в субботу на демонстрации против судебной реформы. В Тель-Авиве митингующие попытались перекрыть шоссе Аялон, в ответ сотрудники правоохранительных органов применили водометы. В конечном итоге толпа разошлась, а транспортное движение было полностью восстановлено. Тогда же четверо неизвестных были задержаны при попытке ввязаться в драку с полицейскими.

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против нового правительства Биньямина Нетаньяху и его юридической реформы, которая даст кнессету (орган законодательной власти Израиля) больший контроль над судебной системой. Кнессет получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.

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