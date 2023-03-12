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В подконтрольной Киеву части Запорожской области от взрыва гранаты пострадали дети

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Фото: соцсети
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Двое детей на подконтрольной Киеву части Запорожской области получили ранения от детонации гранаты. Они нашли ее на улице, о чем 11 марта сообщило Главное управление Национальной полиции региона в субботу, 11 марта.

«Осмотрев место происшествия и остатки взрывоопасного предмета, правоохранители предварительно установили, что это рукоятка от противотанковой кумулятивной гранаты РКГ-3», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в селе Новоивановка. Двое мальчиков 2012 и 2019 годов рождения принесли найденную гранату домой, где в ходе игры она сдетонировала. В результате дети получили ранения разной степени тяжести. После осмотра врача трехлетнего ребенка отправили домой, а старший был госпитализирован.

5 марта сообщалось, что житель города Золотое-5 в Луганской Народной Республике (ЛНР) погиб, подорвавшись на неустановленном предмете на территории бывшей линии разграничения. От полученных травм мужчина 1987 года рождения скончался на месте.

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Ранее в этот день сообщалось, что в Кировском районе Донецка подросток 2008 года рождения получил ранения, подорвавшись на противопехотной мине «Лепесток».

1 марта сообщалось, что саперы МЧС ДНР за день обезвредили более 40 противопехотных мин ПМФ-1 «Лепесток» на территории Петровского района Донецка.

6 февраля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что с начала эскалации на разбросанных украинскими силовиками противопехотных минах «Лепесток» подорвались 90 человек, в том числе шесть детей. Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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