Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИДе назвали ложью слова об отсутствии у РФ воли начать переговоры с Киевом
Общество
Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ в РФ
Общество
Блогера Николая Соболева внесли в список иноагентов
Мир
В США считают инцидент с аэростатом из Китая нарушением международного права
Мир
В Риме заявили о работе Зеленского над планом начала диалога с Москвой
Мир
Пентагон объявил о выделении Киеву снарядов GLSDB с дальностью полета 150 км
Спорт
Роналду забил дебютный гол за ФК «Аль-Наср» в официальном матче
Мир
Постпреды стран ЕС согласовали ценовой потолок на нефтепродукты РФ в $100 за баррель
Мир
Байден не стал отвечать на вопросы про китайский разведывательный шар
Мир
В Польше считают, что Киев исчерпает запасы боеприпасов в течение полугода
Интернет
Число активных устройств Apple в мире превысило 2 млрд
Мир
Захарова назвала бесконечно далекими перспективы Украины вступить в ЕС

Врач назвала отличия мигрени от обычной головной боли

Терапевт Московченко: мигрень сопровождается спутанностью мыслей и тошнотой
0
Фото: Global Look Press/Ute Grabowsky
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-терапевт Анастасия Московченко рассказала о разнице между мигренью и обычной головной болью. В беседе с порталом News.ru в пятницу, 3 февраля, специалист отметила, что основным отличием мигрени от обычной головной боли является продолжительность болевых ощущений.

С плеч долой: в каких случаях головная боль особо опасна
Врачи рассказали, как победить повседневные мигрени

По словам врача, при мигрени боль может не уходить на протяжении нескольких суток, отмечает телеканал «360».

Московченко рассказала, что приступы мигрени могут сопровождаться тошнотой, светобоязнью и спутанностью сознания. Любые внешние раздражители при таком состоянии могут усиливать боль.

Врач призвала обращаться к неврологу для диагностики мигрени и назначения снимающих боль препаратов.

Ранее 3 февраля преподаватель хатха-йоги с 30-летним Александр Фурашов рассказал «Газете.Ru» об упражнении, снимающем головную боль. По его словам, снизить интенсивность мигрени поможет поза шавасана. Для этого нужно обмотать голову бинтом, закрыть глаза и уши, а потом лечь на спину, расслабив ноги и руки. Предварительно он посоветовал выпить горячего чая и занавесить шторы, чтобы свет не был источником раздражения, отмечает сайт kp.ru.

31 января врач-невролог, алголог Марина Василенко рассказала РИАМО, что, согласно статистике, мигренью страдает 15–16% населения планеты. По ее словам, у женщин мигрень возникает в три раза чаще, чем у мужчин. Она отметила, что обычно заболевание начинается в детстве или подростковом возрасте.

К причинам возникновения мигрени врач отнесла стресс, наследственность, продукты и напитки с консервантами, химическими добавками и кофеином, а также курение и нерегулярное питание, пишет RT.

Летом 2022 года невролог Александр Комаров усомнился в пользе анальгетиков при лечении мигрени. По его словам, мигрень всегда начинается со спазмов сосудов, из-за которых возникает пульсирующая резкая головная боль. Спазмолитики же не совсем эффективны, поскольку не действуют на мигрень, а лишь немного убирают неприятные ощущения, пишет НСН. В этой связи Комаров призвал принимать назначенные врачом специальные противомигренозные препараты — триптаны.

В январе прошлого года врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала о продуктах-анальгетиках, которые могут облегчить состояние при головной боли. К ним относятся чистая негазированная вода, запеченный с кожурой картофель, тыквенные семечки, миндаль, жирная рыба, острый перец. Также специалист посоветовала пить имбирный чай, одна чашка которого может унять головную боль, отмечает телеканал «Звезда».

Ранее невролог Городской клинической больницы № 17 департамента здравоохранения Москвы, кандидат медицинских наук Инесса Колчу предостерегла от злоупотребления обезболивающими из-за риска развития медикаментозной головной боли. В беседе с агентством городских новостей «Москва» специалист отметила, что головная боль может возникнуть как ответ на негативные факторы окружающей среды, из-за долгой работы, переохлаждения, перегревания, голода, переедания, похмелья или отсутствия сна.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023