Врач назвала отличия мигрени от обычной головной боли

Врач-терапевт Анастасия Московченко рассказала о разнице между мигренью и обычной головной болью. В беседе с порталом News.ru в пятницу, 3 февраля, специалист отметила, что основным отличием мигрени от обычной головной боли является продолжительность болевых ощущений.

По словам врача, при мигрени боль может не уходить на протяжении нескольких суток, отмечает телеканал «360».

Московченко рассказала, что приступы мигрени могут сопровождаться тошнотой, светобоязнью и спутанностью сознания. Любые внешние раздражители при таком состоянии могут усиливать боль.

Врач призвала обращаться к неврологу для диагностики мигрени и назначения снимающих боль препаратов.

Ранее 3 февраля преподаватель хатха-йоги с 30-летним Александр Фурашов рассказал «Газете.Ru» об упражнении, снимающем головную боль. По его словам, снизить интенсивность мигрени поможет поза шавасана. Для этого нужно обмотать голову бинтом, закрыть глаза и уши, а потом лечь на спину, расслабив ноги и руки. Предварительно он посоветовал выпить горячего чая и занавесить шторы, чтобы свет не был источником раздражения, отмечает сайт kp.ru.

31 января врач-невролог, алголог Марина Василенко рассказала РИАМО, что, согласно статистике, мигренью страдает 15–16% населения планеты. По ее словам, у женщин мигрень возникает в три раза чаще, чем у мужчин. Она отметила, что обычно заболевание начинается в детстве или подростковом возрасте.

К причинам возникновения мигрени врач отнесла стресс, наследственность, продукты и напитки с консервантами, химическими добавками и кофеином, а также курение и нерегулярное питание, пишет RT.

Летом 2022 года невролог Александр Комаров усомнился в пользе анальгетиков при лечении мигрени. По его словам, мигрень всегда начинается со спазмов сосудов, из-за которых возникает пульсирующая резкая головная боль. Спазмолитики же не совсем эффективны, поскольку не действуют на мигрень, а лишь немного убирают неприятные ощущения, пишет НСН. В этой связи Комаров призвал принимать назначенные врачом специальные противомигренозные препараты — триптаны.

В январе прошлого года врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала о продуктах-анальгетиках, которые могут облегчить состояние при головной боли. К ним относятся чистая негазированная вода, запеченный с кожурой картофель, тыквенные семечки, миндаль, жирная рыба, острый перец. Также специалист посоветовала пить имбирный чай, одна чашка которого может унять головную боль, отмечает телеканал «Звезда».

Ранее невролог Городской клинической больницы № 17 департамента здравоохранения Москвы, кандидат медицинских наук Инесса Колчу предостерегла от злоупотребления обезболивающими из-за риска развития медикаментозной головной боли. В беседе с агентством городских новостей «Москва» специалист отметила, что головная боль может возникнуть как ответ на негативные факторы окружающей среды, из-за долгой работы, переохлаждения, перегревания, голода, переедания, похмелья или отсутствия сна.