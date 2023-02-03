Столичная прокуратура сообщила новые детали пожара в Новой Москве
После тушения пожара в частном многоквартирном доме в поселении Марушкинское в деревне Давыдково в Новой Москве были обнаружены тела женщины и двух мужчин, сообщила 3 февраля столичная прокуратура.
«Возгорание произошло на втором этаже. <…> На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует заместитель прокурора округа Алхас Гицба», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В надзорном ведомстве добавили, что, по предварительной информации, погибшие накануне происшествия распивали в помещении спиртные напитки. Возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем.
Расследование обстоятельств случившегося продолжается.
О гибели трех человек при пожаре в двухэтажном частном доме в Новой Москве ранее в этот день сообщал источник «Известий».