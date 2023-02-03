Три человека погибли при пожаре в доме в Новой Москве

Три человека погибли при пожаре в частном многоквартирном доме в Новой Москве. Об этом 3 февраля сообщил источник «Известий».

Пожар произошел в поселении Марушкинское деревни Давыдково. По неподтвержденным данным, помещение, где произошел пожар, не было жилым.

В Оренбургской области утром 3 февраля были обнаружили тела трех погибших в результате пожара в двухквартирном жилом доме. Еще два человека пострадали. Во время возгорания у строения обрушилась кровля.