Три человека погибли при пожаре в доме в селе под Оренбургом

Тела трех погибших обнаружили при тушении пожара в доме в селе Илькульган в Шарлыкском районе Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС России.

Пожар вспыхнул ночью в двухквартирном жилом доме. В результате у строения обрушилась кровля. К 8:15 по местному времени пожарные ликвидировали открытое горение.

Во время тушения сначала обнаружили тела двух погибших, в 10:18 найдено тело третьего погибшего. Еще два человека пострадали, уточняется в сообщении пресс-службы в Telegram.

Работы по ликвидации пожара продолжаются. Другие данные уточняются.

Накануне сообщалось, что рост числа пожаров зарегистрировали в Оренбургской области в январе 2023 года. В результате погибли 18 человек, в том числе двое детей. Значительная часть возгораний происходила из-за нарушений правил пожарной безопасности при использовании электроприборов.