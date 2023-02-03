Тайвань отследил за сутки 14 самолетов и 4 корабля армии КНР вблизи острова

Минобороны Тайваня отследило за сутки 14 самолетов и 4 корабля армии КНР вблизи острова. Вооруженные силы Тайваня следят за ситуацией, войска находятся в состоянии повышенной боевой готовности, передает телеканал «Известия». Ранее НОАК снижала активность вокруг Тайваня в период каникул по случаю китайского Нового года.

Стоит отметить, что Китай считает остров одной из своих провинций и выступает за возвращение территориальной целостности.

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