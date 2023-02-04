Онколог назвал симптомы и способы лечения нефробластомы

Всемирный день борьбы против рака отмечается ежегодно во всем мире 4 февраля. К этой дате об онкологическом заболевании — нефробластоме рассказал «Известиям» врач онкологического отделения хирургических методов лечения Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Николай Недочуков.

«Нефробластома — это злокачественная эмбриональная опухоль почки. На ее долю приходится примерно 90% случаев новообразований этого органа у детей. Чаще всего диагностируется в возрасте от трех до шести лет, однако патология встречается и у пациентов более старшего возраста», — пояснил он.

К первым признакам заболевания врач отнес увеличение и асимметрию живота и макрогематурию (моча с примесью крови). В некоторых случаях родители сами могут нащупать образование в животе у ребенка. Однако в большинстве случаев нефробластома никак не дает о себе знать и протекает бессимптомно. Поэтому наиболее часто опухоль находят случайно на УЗИ.

По словам Недочукова, обычно лечение нефробластомы включает в себя предоперационную химиотерапию, оперативное вмешательство и постоперационную химиотерапию. Объем постоперационной химиотерапии определяется после получения гистологического заключения. У определенной группы больных также используется лучевая терапия. При этом без оперативного вмешательства лечение нефробластомы невозможно.

«В первую очередь следует оценить объем предстоящего оперативного вмешательства после оценки эффекта от проведенной предоперационной химиотерапии. При хорошем ответе и небольших объемах опухолевого поражения помимо классического удаления всей почки в некоторых случаях проводится частичная резекция органа с опухолью», — уточнил онколог.

При двустороннем поражении почек тактика оперативного вмешательства определяется таким образом, чтобы сохранить максимальный объем собственной почечной ткани. При невозможности проведения органосохраняющей операции после удаления обеих почек, проведения постоперационной химиотерапии, достижения ремиссии по окончании лечения может рассматриваться вопрос о пересадке почки.

Врач также оценил вероятность ситуации, при которой после полного выздоровления от нефробластомы на одной почке болезнь повторится на второй.

«Метахронная нефробластома (возникновение опухоли на противоположной стороне) — крайне редкая ситуация, связанная, как правило, с наличием генетической предрасположенности, например, у детей с синдромом Дэниса-Драша, Беквит-Видемана, WAGR», — сообщил Недочуков.

30 января онколог Дмитрий Коробков развеял популярные мифы о раке. Как рассказал врач, онкологические заболевания бывают не только наследственными, но и спорадическими, то есть случайными.