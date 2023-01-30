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Онколог развеял популярные мифы о раке

Онколог Коробков развеял миф об исключительно наследственной природе рака
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Врач-онколог, заведующий стационаром кратковременного пребывания Московской городской онкологической больницы № 62 депздрава Москвы Дмитрий Коробков рассказал, что онкологические заболевания бывают не только наследственными, но и спорадическими, то есть случайными.

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В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 30 января, врач развеял популярные мифы о раке.

По словам специалиста, наследственные онкологические заболевания реализуются чаще до 35 лет. Если злокачественное заболевание развилось у пациента после 50 лет, то, с высокой долей вероятности, это спорадический рак.

Если у пациента выявили рак до 40 лет, стоит искать среди родственников схожий диагноз и параллельно с лечением консультироваться с медицинским генетиком.

Он подчеркнул, что заразиться раком нельзя, а вирусом папилломы человека, вызывающим рак шейки матки, — можно.

Коробков отметил, что в большей части случаев рак может быть полностью излечим, однако до конца жизни человек остается под наблюдением. Он уточнил, что критическими считаются первые пять лет после окончания лечения опухоли. Врач отметил, что человек должен вести здоровый образ жизни, полностью отказаться от курения и алкоголя.

Развеял онколог миф и о лучевой терапии. По его словам, дистанционная гамма-терапия (излучение от внешнего источника на некотором расстоянии от пациента) не делает человека радиоактивным, а лечение открытыми источниками и системная терапия радионуклидами — делает, но на непродолжительное время.

«В большинстве случаев лучевая терапия назначается до и после хирургического лечения и подбирается в зависимости от каждого случая индивидуально», — объяснил врач.

Коробков обратил внимание на то, что йога, целебные травы и моржевание помогают в укреплении здоровья, отмечает телеканал «360». Он отметил, что соблюдение рационального питания, физической активности и общей гигиены снижает риск заболеть раком, но не сводит такую вероятность к нулю.

25 января врач-радиолог Института ядерной медицины Евгений Степанов рассказал «Спорт-Экспрессу», что опухоли кишечника и оболочки прямой кишки могут возникать из-за привычки есть на ходу, а также в результате исключение из рациона фруктов и овощей. Он призвал даже людей со здоровым ЖКТ придерживаться правил здорового и разумного питания, Pravda.Ru.

24 января главный репродуктолог федеральной сети многопрофильных медицинских центов Клиники Фомина Анна Смирнова рассказала, что процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) у женщин может помочь предотвратить развитие онкологических заболеваний.

Кроме того, по ее словам, ЭКО является самым эффективным методом лечения бесплодия, а роды и грудное вскармливание, в свою очередь, также снижают риск развития рака.

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