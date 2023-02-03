Фасад Уренской ЦРБ отремонтируют в Нижегородской области

В Нижегородской области в 2023 году планируют отремонтировать фасад Уренской центральной районной больницы (ЦРБ). Об этом глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов рассказал в своем Telegram-канале.

«Медицинский городок будет выдержан в песочных тонах. А основной корпус, где находятся приемное, диагностическое, хирургическое и первичное сосудистое отделения, а также отделение реанимации и интенсивной терапии внешне изменится практически до неузнаваемости», — написал министр.

По его словам, задача состоит в том, чтобы сделать помещения максимально комфортными и светлыми, а не просто сделать больницу «нарядной». Работы планируется завершить в течение этого года, уточняет ИА «НьюсНН».

1 февраля сообщалось, что в Казани в 2023 году планируют капитально отремонтировать четыре медицинских учреждения. Общий объем финансирования работ оценивается в 718,5 млн рублей.