Более 700 млн рублей направят на ремонт четырех медучреждений в Казани

В Казани в 2023 году планируют капитально отремонтировать четыре медицинских учреждения. Об этом 1 февраля сообщает InKazan.ru со ссылкой на документацию на портале госзакупок.

В перечень объектов попали больницы № 16 на улице Гагарина и № 2 на Музыкальной. Там планируется заменить оборудование, мебель и инвентарь.

Также работы пройдут в детской больнице на Оренбургском тракте, 140. Подрядчик должен заменить лифты в здании и благоустроить прилегающую территорию. Еще одним местом, нуждающимся в ремонте, стал госпиталь для ветеранов войны на улице Исаева.

Общий объем финансирования на проведение ремонтных работ оценивается в 718,5 млн рублей. Точная сумма станет известна после подведения итогов аукциона и определения подрядчика.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан». Завершить работы исполнитель должен к декабрю 2023 года.