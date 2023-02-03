Влад Лисовец заявил о революции в мире моды благодаря Пако Рабану
Модельер Пако Рабан совершил абсолютную революцию в мире моды, его идеи впоследствии стали классикой. Об этом 3 февраля заявил «Известиям» эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец.
Ранее в этот день дом моды Paco Rabanne сообщил о смерти модельера. Пако Рабан скончался на 89-м году жизни, причина не уточняется.
«Наверное, это единственный дизайнер, кто смог очень гармонично, очень красиво вывести металл на подиум. И сделать так, чтобы металл на женщине выглядел максимально нежно. Ну и, конечно, в свое время у него вышел легендарный парфюм, который был в нулевых суперпопулярным», — отметил Лисовец.
По его словам, визитной карточкой Пако Рабана стали металлические платья, благодаря которым он прославился на весь мир. В то время это выглядело очень современно и футуристично, подчеркнул эксперт моды.
«Он сделал абсолютную революцию в мире моды, до него никто не использовал металл, цепи в таком количестве на подиуме. В этом он был первым и последним, все остальные были его последователи, никто ничего нового не смог придумать», — добавил Лисовец.
По информации французской газеты Le Monde, модельер умер в департаменте Финистер на западе Франции.
Пако Рабан — французский модельер, основатель собственного дома высокой моды. В 1966 году он представил в Париже свою первую коллекцию одежды, отличительной чертой которой были платья в виде плетеной кольчуги. В 1973 году Рабан создал мужской аромат Paco Rabanne pour Homme, спустя несколько лет открыл завод по производству парфюмерии.