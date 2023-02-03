Влад Лисовец заявил о революции в мире моды благодаря Пако Рабану

Модельер Пако Рабан совершил абсолютную революцию в мире моды, его идеи впоследствии стали классикой. Об этом 3 февраля заявил «Известиям» эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец.

Ранее в этот день дом моды Paco Rabanne сообщил о смерти модельера. Пако Рабан скончался на 89-м году жизни, причина не уточняется.

«Наверное, это единственный дизайнер, кто смог очень гармонично, очень красиво вывести металл на подиум. И сделать так, чтобы металл на женщине выглядел максимально нежно. Ну и, конечно, в свое время у него вышел легендарный парфюм, который был в нулевых суперпопулярным», — отметил Лисовец.

По его словам, визитной карточкой Пако Рабана стали металлические платья, благодаря которым он прославился на весь мир. В то время это выглядело очень современно и футуристично, подчеркнул эксперт моды.

«Он сделал абсолютную революцию в мире моды, до него никто не использовал металл, цепи в таком количестве на подиуме. В этом он был первым и последним, все остальные были его последователи, никто ничего нового не смог придумать», — добавил Лисовец.

20061117_gaf_rl09_002 Знаменитый французский кутюрье испанского происхождения Пако Рабан, которого называли Жюлем Верном высокой моды, скончался на 89-м году жизни. Каким мы запомним его и его работы — в фотогалерее «Известий» Фото: Global Look Press/Russian Look/Semen Likhodeev AP6901291143 Пако Рабан демонстрирует эскизы платьев 29 января 1969 года в своей студии в Париже Фото: AP Photo/Michel Lipchitz AP7301220740 В 1966 году Рабан создал первые бумажные платья Фото: AP Photo/Bernard Ferret AP6710260677 Создание коллекции из пластика и металла в 1967-м Фото: AP Photo/Michel Lipchitz AP6708191199 На трапе в аэропорту Орли с моделями в 1967-м Фото: AP Photo AP8903141375 Президент Французской федерации моды Жак Муклие вручает модельеру орден Почетного легиона Фото: AP Photo/Lionel Cironneau AP9001251389 В 1990-м он получил «Золотой наперсток» за весенне-летнюю коллекцию Фото: AP Photo/Remy de la Mauviniere 20071020_gaf_rl17_003 Пако Рабан и Вероника Жанви в особняке Смирнова на Тверской Фото: Global Look Press/Russian Look/Vladimir Lukjanov AP9301271509 После презентации весенне-летней коллекции в 1993-м Фото: AP Photo/Lionel Cironneau

По информации французской газеты Le Monde, модельер умер в департаменте Финистер на западе Франции.

Пако Рабан — французский модельер, основатель собственного дома высокой моды. В 1966 году он представил в Париже свою первую коллекцию одежды, отличительной чертой которой были платья в виде плетеной кольчуги. В 1973 году Рабан создал мужской аромат Paco Rabanne pour Homme, спустя несколько лет открыл завод по производству парфюмерии.