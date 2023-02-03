Модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет

Модельер Пако Рабан умер на 89-м году жизни. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает дом моды Paco Rabanne.

«Дом Paco Rabanne желает почтить память нашего дизайнера и основателя, который скончался сегодня в возрасте 88 лет», — говорится в заявлении.

Отмечается, что среди самых выдающихся фигур моды XX века его наследие останется постоянным источником вдохновения.

Причина смерти Рабана не указывается.

Как отметила французская газета Le Monde, модельер умер в департаменте Финистер на западе Франции. В материале говорится, что его смелый выбор материалов, способ их обработки, авангардное видение и творческая свобода повлияли на целое поколение кутюрье.

Пако Рабан — французский модельер, основатель собственного дома высокой моды. В 1966 году он представил в Париже свою первую коллекцию одежды, отличительной чертой которой были платья в виде плетеной кольчуги. В 1973 году Рабан создал мужской аромат Paco Rabanne pour Homme, спустя несколько лет открыл завод по производству парфюмерии.