В Китае презентуют электрокар с запасом хода более 1000 км

Компания Leapmotor презентует 9 февраля в Китае электрокроссовер Leap C11 EREV. В продажу новинка должна поступить в первом квартале текущего года, сообщило 3 февраля издание Carnewschina.

Новый Leap C11 EREV представляет собой электромобиль с увеличенным запасом хода, который базируется на представленном в сентябре 2021 года электрическом кроссовере Leap C11. Это пятиместный автомобиль, кузов которого длиной 4780 мм, а колесная база составляет 2930 мм.

Машина снабжена бензиновым мотором и электродвигателем, который запитан от литиевого аккумулятора. Бензиновый трехцилиндровый двигатель мощностью 131 л.с. только заряжает аккумулятор, он не приводит в движение колеса машины напрямую. Электромотор развивает мощность 272 л.с. Максимальная скорость электрокара составляет 170 км/ч, а суммарный запас хода заявлен на отметке 1024 км.

20 января стало известно, что в России один из дилеров стал предлагать полноприводный электрокроссовер Leap C11, который ранее в РФ не поставлялся. Электрокар оборудован двумя электромоторами и стоит почти 5 млн рублей. Суммарная мощность полноприводного кроссовера на электротяге составляет 544 л.с. На одном заряде машина способна проехать 550 км. Для водителя доступны функция автоматической парковки, система удержания в полосе, система мониторинга слепых зон, функция распознавания дорожных знаков, система доступа и запуск двигателя без ключа.