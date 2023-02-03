Трамвай сошел с рельсов в центре Ульяновска
В центре Ульяновска трамвай № 22 сошел с рельсов. Об этом в пятницу, 3 февраля, пишет ulpravda.ru со ссылкой на диспетчера Засвияжского трамвайного депо-2 Татьяну Кондрашкину.
Инцидент произошел на улице Спасской, у гимназии № 1. Трамвай ехал в сторону Северного Венца.
«Движение трамваев в сторону Северного трамвайного депо № 1 временно приостановлено», — рассказала Кондрашкина.
О пострадавших не сообщается.
Ранее, 24 января, в Железнодорожном районе города на улице Инзенской трамвай также сошел с рельсов.