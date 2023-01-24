Трамвай сошел с рельсов в Ульяновске

В Ульяновске трамвай сошел с рельсов. Об этом пишет во вторник, 24 января, ulpravda.ru со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел ранее в этот день в Железнодорожном районе города на улице Инзенской.

Информации о пострадавших нет. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее, 25 сентября, поезд, в котором находились 250 пассажиров, сошел с рельсов в нидерландской провинции Лимбург. Был запущен заместительный поезд, чтобы довезти людей до остановок на станции с ожидающими автобусами.