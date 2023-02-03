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Музыкальные школы Самарской области за год получили более 200 инструментов

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В Самарской области музыкальные школы в 2022 году получили более 200 инструментов. Об этом в пятницу, 3 февраля, пишет НИА «Самара».

Также школам предоставили новое оборудование и учебную литературу.

Как отмечается в материале, речь идет о 10 самарских школах, а также о Детской школе искусств Кинель-Черкасского района и Школе искусств им. М.А. Балакирева в Тольятти.

«Кроме музыкальных инструментов к нам поступило специальное оборудование — 8 интерактивных досок и панелей, причем одна из них с отечественным процессором «Байкал». Досок и мела в нашей школе не осталось», — рассказала руководитель школы имени Балакирева Ольга Нуждина.

Ранее, 19 декабря, сообщалось, что в Мытищах (Московская область) открыли новый детский сад, рассчитанный на 200 воспитанников. Дошкольное учреждение построили в ЖК «Катуар» в деревне Сухарево. Площадь двухэтажного здания составляет более 3,4 тыс. кв. м, оно укомплектовано всем необходимым оборудованием для развития малышей.

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