Новый детсад на 200 мест открылся в подмосковных Мытищах

В Мытищах (Московская область) открыли новый детский сад, рассчитанный на 200 воспитанников. Об этом сообщает региональное министерство жилищной политики.

Дошкольное учреждение возвели в ЖК «Катуар» в деревне Сухарево. Площадь двухэтажного здания составляет более 3,4 тыс. кв. м, оно укомплектовано всем необходимым оборудованием для развития малышей.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», в детсаду обустроены просторные игровые комнаты, спортивный и музыкальный залы, а также комнаты для занятий в кружках и помещения для групп.

Детский сад построили в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных средств.

В октябре в селе Немчиновка Одинцовского округа (Московская область) началось строительство четырехэтажной школы. Она рассчитана на 550 мест.