Строительство школы на 550 мест началось в подмосковном селе Немчиновка

В селе Немчиновка Одинцовского округа (Московская область) началось строительство новой школы на 550 мест. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Подрядчик уже зашел на объект и приступил к подготовительным работам. Сейчас рабочие демонтируют старую школу и проводят планировку территории, обустраивают подъездные пути, организуют места хранения материалов.

Проект предполагает возведение четырехэтажного здания площадью 11,7 тыс. кв. м, в котором обустроят все необходимые для образовательного процесса помещения. Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», школу разделят на блоки для начальной, средней и основной школ и общешкольные помещения.

Школу построят на бюджетные средства по госпрограмме Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Завершить работы и сдать объект планируется в 2023 году.

Ранее в октябре стало известно, что в деревне Сапроново Ленинского округа Подмосковья появится школа на 1675 учащихся. Она будет располагаться на территории ЖК «Первый квартал».

В середине июля сообщалось, что в Московской области в 2022 году на строительство школ направили 40,3 млрд рублей. На стадии проектирования и строительства тогда находились 79 учреждений.