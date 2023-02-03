Снегопад стал причиной 25 ДТП в Астрахани

Снег, выпавший в Астрахани, стал причиной нескольких ДТП. Об этом в пятницу, 3 февраля, пишет «Астрахань 24» со ссылкой на публикации очевидцев аварий в социальных сетях.

Всего в городе произошло 25 аварий. Четыре человека пострадали. Как уточнили в региональном управлении МВД, астраханская полиция принимает комплекс мер, направленных на стабилизацию дорожной обстановки.

Отмечается, что сотрудники коммунальных служб с ночи устраняют последствия снегопада. Водителей и пешеходов призывают быть крайне внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.

28 января сообщалось, что на межштатной магистрали в Висконсине столкнулись 85 машин. Причинами аварии стали гололед, снег и белая мгла. В результате произошедшего травмы получил 21 человек. Пострадавшие доставлены в больницы, но их жизни ничего не угрожает.