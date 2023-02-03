Полиция проверит инцидент с нападением собаки на четырехлетнюю девочку в Подмосковье

В подмосковном Пушкино полицейские начали проверку, после того как собака сорвалась с поводка и напала на детей. В результате этого четырехлетняя девочка была госпитализирована с укусами лица. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудниками полиции предварительно установлено, что на улице Просвещения хозяин выгуливал свою собаку, затем не удержал поводок, домашний питомец вырвался и покусал двоих несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители опрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства случившегося.

По данным «Известий», сначала пес, отпущенный с поводка, набросился на мальчика, но хозяин оттащил от него животное. Затем в поле зрения собаки появились еще два ребенка. Вырвавшись с поводка, она набросился и на этих детей. В результате четырехлетнюю девочку госпитализировали с укусами лица.