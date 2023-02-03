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Масленица в 2023-м: когда начнется и как правильно отмечать

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Среди зимних праздников особенно выделяется один, пришедший в современную культуру из язычества — Масленица. При этом празднования длятся целую неделю и каждый из дней наделен особым смыслом. Об истории и традициях торжества читайте в материале «Известий».

Масленица-2023 — какого числа

Даты праздника совпадают с неделей перед Великим постом. Оба периода отсчитываются от дня Пасхи, который, в свою очередь, определяется лунным календарем. От фаз луны во многом зависит урожай и полевые работы, поэтому и знаменательные даты в язычестве и христианстве часто привязывались к такому исчислению. При этом в христианском календаре неделю перед постом называют Сырной седмицей.

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В 2023 году Масленая неделя приходится на 20–26 февраля. Каждый из дней имеет свое значение и название.

Дни Масленицы-2023 — названия, значение

Всю неделю Масленицы условно делят на Узкую Масленицу — с понедельника по среду и на Широкую Масленицу — с четверга по воскресенье.

Открывает Сырную седмицу День встречи. В понедельник принято навещать родных и близких или же накрывать праздничный стол для гостей. Первый блин также выпекают в День встречи, однако не для угощения семьи — как правило, первая партия предназначается для малоимущих или соседей.

Вторник на Масленой неделе зовется Заигрышами. Название берет начало от народной традиции знакомства юных девушек и парней — заигрываний. В этот день принято собираться компаниями или ходить на свидания. А те, кому поиск второй половинки уже не интересен, зовут к себе друзей и родственников.

А в третий день недели, Скоромную среду, в гости к теще приходит зять, его семья и друзья. Теще при этом полагается быть гостеприимной и приветливой и потчевать гостя различными блюдами. Также масленичную среду называют Лакомкой.

Широкая Масленица начинается с четверга-Разгуляя. Этот и последующие дни Сырной седмицы считаются поистине праздничными — полагается отложить дела, выбираться на прогулки и предаваться развлечениям. На Руси существовало множество традиций, многие из которых вспоминают и чтут и сегодня: соревнования, хороводы, зимние игры.

В пятницу тещу у себя дома принимает зять. Поэтому пятый день называется Тещиными вечерками. Угощения для гостьи готовит ее дочь, а мать оценивает, как живут молодые.

Следом наступают Золовкины посиделки — субботний день, когда принято уделять внимание родственницам мужа. Часто, помимо сестер и родственниц супруга хозяйки, зовут и своих близких и подруг и душевно беседуют в девичьей компании.

Седьмой день именуют Прощеным воскресеньем. В этом дне заключен важный смысл — по традиции люди просят прощения у всех, перед кем провинились. Как правило, в ответ получают фразу «Бог простит, и я прощаю». Воскресенье считается последним днем богатых застолий, после него начинается Великий пост. По этой причине приготовленную к празднику еду необходимо доесть или раздать гостям. Дать остаткам пропасть считается плохой приметой.

Также до наших дней дошла традиция сжигания чучела Масленицы — обряд до сих пор проводят в некоторых городах и селах. Жители собираются на площади и наблюдают за сожжением. Эта традиция символизирует проводы зимы и встречу весны, которая наступит уже совсем скоро.

Что можно и нельзя делать на Масленицу

Масленица — пора гуляний, веселья и теплых посиделок, поэтому особых ограничений на времяпровождение и застолье нет. Однако из рациона лучше исключить мясную пищу, есть блины с рыбными и сладкими начинками. А из развлечений нужно исключить охоту и рыбалку.

Не стоит в дни праздников ругаться с близкими, злословить и осуществлять дурные намерения. Также нельзя отказывать человеку в прощении.

Ранее «Известия» писали о четырех постах православного календаря в 2023 году. Читателям напомнили, когда наступает самый главный, Великий пост, сколько он длится и какие ограничения накладывает.

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